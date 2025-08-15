Söke’deki Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde risk sistemine dayalı olarak Sarıkemer Mahallesi’ndeki gıda işletmelerinde kontrol sağladı. Ekipler, denetim sırasında hijyen koşullarından depolama alanlarına, ürün etiket bilgilerinden son tüketim tarihlerine kadar birçok noktayı dikkatle inceledi.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak adına yıl boyunca periyodik ve ani denetimlerin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, herhangi bir olumsuz durumda tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceğini hatırlattı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için sürekli sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “5996 sayılı Kanun kapsamında risk sistemine dayalı olarak Sarıkemer Mahallesi’ndeki gıda işletmeleri denetlendi” denildi.