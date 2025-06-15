Söke’deki Yangın, 20 Hektar Zarar Verdi

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen zor bir mücadele sonucunda zirai alanda meydana gelen yangın, yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre toplamda 20 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Olay, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 civarında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelir gelmez, ekipler yangının yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcadı.

YANGINA HAVA VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına karadan 18 arazöz, 3 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale edilirken, havadan da 7 helikopter ve 3 uçak görev aldı. Yangın, yaklaşık 8 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.