Şoke eden açıklama: ABD’nin nükleer silahlarını bize getirin

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş devam ederken, Polonya’dan şoke eden bir açıklama geldi.

Rusya ve Ukrayna savaşı sürerken komşu ülkeler için de alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna, AB ve ABD’yle birlikte hareket eden ve sayısız mülteciyi ağırlayan Polonya’nın son hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

ABD ve müttefikleri, Putin’i nükleer kullanımdan caydırmaya çalışırken, caydırıcılığın başarısız olması durumunda Rusya üzerinde maksimum cezai etkiye sahip olacak ve belki de savaşı tırmandırma riskini de içerecek olası tepkiler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tam bu kritik anda Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan gelen açıklamaysa ‘nükleer sinyalleşmenin’ en son ve en tehlikeli örneği oldu. Bu açıklama ve sonrasında olacakların dünyayı topyekûn bir nükleer savaşa sürükleme ihtimali bir süre daha korku yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

“ABD’NİN NÜKLEER SİLAHLARINI BİZE GETİRİN”

Polonya, Putin’in tehditlerine karşı artan korkular arasında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmayı önerdi.

Öte yandan nükleer savaş başlıklarını Rusya’ya yaklaştırmak onları askerî açıdan daha az kullanışlı hale getireceğinden, talep büyük bir çoğunluk tarafından sembolik olarak görülüyor.

Polonya, Vladimir Putin’in işgalci ordusunu bozguna uğratmak için Ukrayna’da nükleer silah kullanmaya başvurabileceğine dair artan korkular arasında, kendi topraklarında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

Tüm bu gelişmelerin ortasında 4 Rus savaş jeti Polonya hava sahasına girdi. İtalyan hava kuvvetlerine ait jetler de buna karşılık Polonya’dan havalandı. İtalyan jetleri ‘Baltık Hava Polisi’ denetleme filosu kapsamında Polonya’da bulunuyor

Uzmanlara göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın talebi, aslında sadece taktiksel bir hamle. Ayrıca Beyaz Saray, henüz böyle bir talep almadığını söyledi.

ABD’li bir yetkili “Bu konunun gündeme geldiğinden haberdar değiliz. Bu yüzden konuyla ilgili olarak sizi ancak Polonya hükümetine yönlendirebiliriz.” dedi.

ABD yönetimleri tarafından yürütülen önceki savaş oyunları, Putin’in ruh hali üzerindeki belirsizlik ve Ukrayna’ya ilişkin devasa yanlış hesaplamalar sicili göz önüne alındığında, bu hamlenin iyi ve ancak karmaşık bir hamle olduğunu söylemek mümkün.