Söke İlçe Müftülüğü Program Düzenleyecek

SÖKE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ DÜZENLİYOR
Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid Kandili kapsamında Sakal-ı Şerif ziyareti etkinliği hazırlıyor. Mübarek geceyi kutlayacak olan halk, düzenlenecek program sayesinde Sakal-ı Şerif’i yerinde görme fırsatı elde edecek.
PROGRAM TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI
Söke İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “3 Eylül 2025 Çarşamba Sakal-ı Şerif ziyaret programı; İlyas Bey Camii (Koca Camii) öğle ve yatsı namazı sonrası, Yenikent Camii öğle namazı sonrası” ifadeleri yer aldı.