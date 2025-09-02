Haberler

Söke İlçe Müftülüğü Program Düzenleyecek

SÖKE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ DÜZENLİYOR

Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid Kandili kapsamında Sakal-ı Şerif ziyareti etkinliği hazırlıyor. Mübarek geceyi kutlayacak olan halk, düzenlenecek program sayesinde Sakal-ı Şerif’i yerinde görme fırsatı elde edecek.

PROGRAM TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI

Söke İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “3 Eylül 2025 Çarşamba Sakal-ı Şerif ziyaret programı; İlyas Bey Camii (Koca Camii) öğle ve yatsı namazı sonrası, Yenikent Camii öğle namazı sonrası” ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Programı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali için müze çalışanlarına yönelik detaylı bir eğitim programı başlatarak, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.

