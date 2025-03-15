Söke Şehit Emre Acar’ın Büyük Başarısı

ATLETİZM YARIŞMALARINDA BAŞARI

Aydın’da gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi önemli bir başarı gösterdi. Okulun öğrencileri, farklı branşlarda toplamda üç il birinciliği elde ederek dikkate değer bir başarıya imza attı. Ada Adasal, 800 ve 1500 metre koşu branşlarında il birincisi olarak öne çıktı. Yiğit Bilge ise gülle atmada il birinciliğini kazandı. Ayrıca, Yağız Bilge de yüksek atlama ve uzun atlama kategorilerinde il birinciliği elde etti.

ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜN PERFORMANSI

Öğrenciler, Aydın’da düzenlenen Puanlı Atletizm Gençler B Kategorisi yarışmalarında sergiledikleri üstün performansla hem okullarını hem de Söke ilçesini başarıyla temsil etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Gösterdikleri azim ve disiplinle büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” sözlerine yer verdi. Bu başarılar, öğretmen ve veliler tarafından da büyük bir gurur kaynağı oldu.