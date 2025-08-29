Haberler

Söke Tarım Ekipleri, Didim’de Denetim Yaptı

SÖKE İLÇE TARIM EKİPLERİ DENETİMDE

Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ilçe tarım ekipleri, aynı zamanda Didim ilçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üreten işletmelerde çapraz denetim yapıyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için risk odaklı gıda işletmelerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor. Bu bağlamda, ilçe tarım ekipleri, diğer ilçelerde gerçekleştirdiği çapraz gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

DİDİM’DE HİJYEN DENETİMİ

Denetimlerin son adresi Didim ilçesindeki hazır ve tabldot yemek üreten işletmeler oldu. Halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda işletmelerin hijyen koşulları ve kullanılan ürünlerin yönetmeliklere uygunluğu kontrol ediliyor. Ayrıca, iş yerlerinin belge kontrolleri de sürdürülüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çapraz denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtiyor. Yapılan açıklamada, “5996 sayılı Kanun kapsamında İl Müdürlüğümüz ile eş zamanlı olarak Didim İlçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretim işletmelerinin çapraz denetimleri gerçekleştirildi” ifadeleri yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gülseren Ceylan, Hızla Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Gülseren Ceylan'ın kimliği ve hayatına dair merak edilenler hızla araştırılmaya başlandı.
Haberler

Duygulu, Resimli Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar 29 Ağustos Cuma günü için sevdiklerine anlamlı mesajlar gönderme arayışında. Haftanın en önemli günü için resimli Cuma mesajları popüler hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.