Söke Tarım Ekipleri Didim’de Denetim Yaptı

SÖKE İLÇESİ TARIM EKİPLERİ YETKİLİLERİ GIDA DENETİMİ YAPTI

Aydın’ın Söke ilçesinde etkin çalışmalar yürüten ilçe tarım ekipleri, Didim ilçesindeki hazır ve tabldot yemek üreten işletmelerde çapraz denetim yaptı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak adına riske dayalı gıda işletmelerine yönelik çalışmalarını tamamlıyor. Bu bağlamda, ilçe tarım ekipleri diğer ilçelerde de benzer çapraz gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

ÇAPRAZ DENETİMLER HALK SAĞLIĞINI KORUYOR

Denetimlerin son adresi, Didim ilçesi içerisinde yer alan hazır ve tabldot yemek üreten işletmeler oldu. Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan bu çalışmalarda, işletmelerin hijyen koşulları ile kullanılan ürünlerin yönetmeliğe uyumu kontrol ediliyor. Ayrıca, iş yerlerinin belge incelemeleri de yapılarak, bu denetimlerin süreceği ifade edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada “5996 sayılı Kanun kapsamında İl Müdürlüğümüz ile eş zamanlı Didim İlçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretimi yapan işletmelerin çapraz denetimleri gerçekleştirildi” dedi.

ÖNEMLİ

