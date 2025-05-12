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Söke Yayla Şenliği Gerçekleşti, Teşekkürler!

ŞENLİĞİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Söke Karadenizliler Derneği, Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği iş birliğiyle Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi. Şenlik, Söke’nin Ovacık yaylasında yapıldı. Etkinlikte geleneksel Karadeniz türküleri seslendirildi ve yöresel kıyafetler giymiş vatandaşlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

YETKİLİLERİN DESTEĞİ

Söke Kaymakamı Ali Akça, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise ilçedeki tüm mahallelerde şenlik düzenlemeye önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, Anneler Günü sebebiyle etkinlikte katılımcılara karanfil dağıtıldı.

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