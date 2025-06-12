Sökespor Genel Kurulu, 28 Haziran

GENEL KURUL TARİHİ DUYURULDU

Sökespor Kulübü’nün olağan genel kurulu 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Toplantı, kulüp tesislerinde saat 14.00’te başlayacak. Genel kurulda, Sökespor’un yeni başkanı ve yönetim kurulu seçilecek.

BAŞKAN BELEK’TEN KATILIM ÇAĞRISI

Kulüp başkanı Sadi Belek, yaptığı açıklamada tüm üyelere çağrı yapıyor. Belek, Sökespor’un geleceği açısından büyük önem taşıyan bu toplantıya katılımın önemli olduğuna vurgu yapıyor. Genel kurulun, Sökespor camiası için merakla beklenen bir etkinlik olduğu ve kulübün yeni dönemde izleyeceği yol haritası açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.