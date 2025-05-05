Haberler

Sokoto’da Terör Saldırısında 13 Avcı Öldü

TERÖR SALDIRISI SONUCU 13 AVCI HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana gelen bir terör saldırısı sonucunda 13 avcı yaşamını yitirdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Sokoto’nun Talewa bölgesindeki Hurumi Ormanı’na avlanmak için giden avcılar, Lakurawa terör örgütü tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 13 avcının hayatını kaybetmesinin yanı sıra birçok avcı da yaralanıyor.

NİJERYA’DA TERÖR VE ÇETE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Nijerya, uzun bir süre boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP’ın saldırılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Ocak ayında ülke yönetimi tarafından terörist grup olarak tanımlanan Lakurawa, bu bağlamda sıkça gündeme geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Schneider Electric, 2025’in İlk Döneminde 7,95 Aldı

Schneider Electric, 2025'in ilk çeyreğinde sürdürülebilirlik programında yüksek bir puan alarak enerji tasarrufu ve sosyal projelerle önemli bir ilerleme sağladı.
Haberler

Ardahan Çiçek Balı, AB Tescili Aldı

Ardahan'daki eşsiz doğal ürünlerden Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için başvurdu. Bu adımla, balın korunması ve tanıtımı amaçlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.