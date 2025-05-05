Sokoto’da Terör Saldırısında 13 Avcı Öldü

TERÖR SALDIRISI SONUCU 13 AVCI HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana gelen bir terör saldırısı sonucunda 13 avcı yaşamını yitirdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Sokoto’nun Talewa bölgesindeki Hurumi Ormanı’na avlanmak için giden avcılar, Lakurawa terör örgütü tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 13 avcının hayatını kaybetmesinin yanı sıra birçok avcı da yaralanıyor.

NİJERYA’DA TERÖR VE ÇETE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Nijerya, uzun bir süre boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP’ın saldırılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Ocak ayında ülke yönetimi tarafından terörist grup olarak tanımlanan Lakurawa, bu bağlamda sıkça gündeme geliyor.