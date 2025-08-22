Gündem

Söktaş Hissesi Fiyatı Düzeltildi

SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde bugün Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) pay fiyatında bir düzeltme gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, şirketin %125,22522 oranındaki bedelli sermaye artırımı sonrasında pay fiyatının tekrar hesaplandığı ifade ediliyor.

TEORİK FİYAT BELİRLENDİ

Yeniden hesaplama sonucunda, bölünme sonrası teorik pay fiyatı 3,562 TL olarak tespit edildi. Borsa İstanbul, teorik fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığını da belirtti.

