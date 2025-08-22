Söktaş Hissesinde Fiyat Değişikliği Yaşandı

BORSADA SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., sermaye artırımı işlemleri kapsamında bugün Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) pay fiyatında düzeltilme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

PAY FİYATI YENİDEN HESAPLANDI

Açıklamaya göre, şirketin %125,22522 oranında bedelli sermaye artırımı sonrası pay fiyatı yeniden hesaplanmış durumda. Bu duruma göre, bölünme sonrası teorik fiyat 3,562 TL olarak tespit edildi. Borsa İstanbul, teorik fiyatın fiyat adımına yukarı yuvarlanmadığı bilgisini de paylaştı.