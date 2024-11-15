“Sol Kısım Kullanılamayan Kadın Tedavi ile İyileşti”

SELDA KURT’UN HAYATINI DEĞİŞTİREN TEDAVİ

Eskişehir’de 7 ay önce beyin felci geçiren Selda Kurt (48), tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde, uzman hekimler eşliğinde uygulanan robotik teknolojilerle Kurt, bağımsız bir şekilde yürümeye başladı. Selda Kurt, 7 Mayıs’ta uyandığında sol kolu ve bacağında şiddetli uyuşukluk hissetti. Hastaneye kaldırıldığında kalbinden beyninin atardamarına bir pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirlendi.

HASTANE SÜRECİ VE REHABİLİTASYON

Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Selda Kurt, Haziran ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne yönlendirildi. Gelişinde sol el ve bacağı neredeyse hiç kullanamayan Kurt’un muayenesinin ardından tedavisinin başlamasıyla kısa sürede büyük ilerlemeler kaydedildi. Burada yürütülen sanal gerçeklik tedavileri ve robot yardımcıları sayesinde, Kurt’un kol eklem hareketleri tamamen açıldı ve kol gücü ile elinin fonksiyonları geri kazanıldı.

DR. AKPINAR’IN YORUMLARI VE TEDAVİ SÜRECİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, Selda Kurt’un son durumu hakkında bilgi vererek, “Hastamız inme geçirmiş bir hasta. Erken tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önemi büyük. İlk başta yürüyemez durumdaydı ama bize geldiğinde hafif destekle yürüyebiliyordu. Yüksek teknoloji cihazlarla tedavi süreci hızlandı. Şu an birçok günlük aktivitesini rahatlıkla yapabiliyor. Ancak inme sonrası ilk yıl rehabilitasyon çok önemli” dedi.

SELDA KURT’UN KENDİ KELİMELERİYLE İLERLEME

Selda Kurt, yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: “7 Mayıs’ta rahatsızlandım; ondan sonra terapilerim başladı. Sol tarafımı kullanamazken şimdi daha iyiyim. Tedavimin 3’üncü ayına giriyorum ve burada mutlu hissediyorum. Artık kendi işimi görebiliyorum, ağırlık taşıyabiliyorum. Önceden bunların hiçbirini yapamazken şimdi yapabiliyorum.”