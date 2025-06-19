Sol Strategies, SEC Başvurusuyla Büyüyor

SOL STRATEGIES’İN KURUMSAL KRİPTO ADAPTASYONUNDAKİ ROLÜ

Solana ekosistemine yatırım yapan Sol Strategies, kurumsal kripto uyumundaki öncü rolüyle dikkati çekiyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu Form 40-F başvurusuyla büyük ABD borsalarına açılma hedefine somut bir adım atmış durumda. Bu süreç, Kanadalı şirketlerin ABD piyasalarına erişimi için gereken prosedürlerin başarıyla tamamlandığını gösteriyor.

SOL BİRİKTİRME STRATEJİSİ VE FİNANSAL PERFORMANS

Şirketin agresif SOL biriktirme stratejisi ve 1 milyar dolarlık yatırım planı, kurumsal kripto yatırımcılar arasındaki konumunu güçlendiriyor. Solana ağının sunduğu yüksek hız ve düşük maliyet avantajları, şirketin stratejik tercihlerini destekliyor. Sol Strategies’in hisse senedi, gün içinde 2,42 Kanada doları ile zirveye ulaştı ve sonunda 2,38 Kanada doları seviyesinde kapanış yaptı. Ancak şirketin yıllık performansına bakıldığında, hisse senedinin yüzde 17 düşerek 22 Ocak’ta ulaştığı 6,1 Kanada doları olan tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 61 gerilediği gözlemleniyor.

FINANSAL SONUÇLAR VE REZERV STRATEJİSİ

Finansal sonuçlar açısından, şirket 31 Mart 2025’te sona eren çeyrek dönemde 3,5 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Bu durum, şirketin büyüme stratejisindeki yatırımların maliyetini yansıtıyor. Sol Strategies’in Solana hazine rezerv stratejisi oldukça agresif bir şekilde sürdürülüyor. Şirketin 2 Haziran itibarıyla 420.000’den fazla SOL token bulundurduğu ve toplam değerinin yaklaşık 61,32 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 27 Mayıs tarihinde Kanadalı düzenleyicilere bir izahname sunarak, şirketin Solana ekosistemine yatırım yapmak için yakın gelecekte 1 milyar dolara kadar kaynak toplayabileceği anlamına geliyor.

YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERİN GÖRÜŞLERİ

Yatırım bankası Cantor Fitzgerald uzmanları, yaptıkları açıklamada Solana’ya yatırım yapan şirketlerin SOL’un finans sektöründeki artan kullanımından fayda sağlayacağına dikkat çekiyor. Analistler, Solana Blockchain ağının sunduğu yüksek hız ve düşük maliyetin, özellikle tokenize edilmiş varlıklar için faydalı olabileceğini vurguluyor.