Solana Geliştiricileri, BigQuery Masrafından Şikayetçi

Solana geliştiricileri, Google Cloud’un BigQuery platformunun faturalama modeli nedeniyle tek bir sorgu için 5 bin dolar ödemek zorunda kaldıklarını duyurdu. Sosyal medyada son dönemlerde paylaşılan örnekler, sorgu hatalarının beklenmedik masraflara yol açtığını gösteriyor. Yayımlanan durumlarda bir geliştirici, üç sorgu için toplamda 15 bin dolar fatura aldığını, itiraz sonrası Google’ın bu tutarı 12 bin dolara düşürdüğünü aktardı. Başka bir geliştirici, Solana tablosuna yapılan yanlış bir sorgunun birkaç terabaytlık veriyi tarayarak 5 bin dolarlık bir ücretle sonuçlandığını belirtti.

Geliştiriciler, BigQuery’de sert limitlerin olmamasının en büyük sorun olduğunu vurguluyor. Flat Money kurucu ortağı Ermin Nurovic, “Recursive döngüye giren bir fonksiyon binlerce dolara mal olabilir, ama Google sizi durdurmaz.” diye ifade etti. Solana, 2023 yılında Google Cloud’un BigQuery entegrasyonuna katıldı ve geliştiricilere Blockchain üzerindeki büyük veri setlerine erişim sunarak balina hareketlerini ve NFT satışlarını analiz etme imkânı tanıdı.

Ancak mevcut fiyatlandırma sistemi, özellikle yapay zekâ ve veri analizi konularında bu hizmeti kullanmayı düşünen ekiplerde büyük bir belirsizlik yarattı. Sektör uzmanları, BigQuery’nin yüksek maliyet riskinin Blockchain ekosistemindeki inovasyonu yavaşlatabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

