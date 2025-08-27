Solana Geliştiricileri, Yüksek BigQuery Faturalamalarından Şikayetçi

SOLANA GELİŞTİRİCİLERİNİN SORUNLARI

Solana geliştiricileri, Google Cloud’un BigQuery platformunun faturalama modeli yüzünden tek bir sorgu için 5 bin dolar ödeme zorunluluğu ile karşılaştıklarını belirtiyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan örnekler, sorgu hatalarının beklenmedik şekilde binlerce dolarlık masraflara yol açtığını gösteriyor. Paylaşılan örnekler arasında bir geliştirici, üç sorgu için toplamda 15 bin dolarlık bir fatura alındığını, ancak itiraz sonrasında Google’ın bu miktarı 12 bin dolara indirdiğini aktarıyor.

YANLIŞ SORGULARA DİKKAT

Şu anda başka bir geliştirici, Solana tablosuna yapılan yanlış bir sorgunun birkaç terabaytlık veriyi taradığını ve bunun sonucunda yalnızca bu durumun 5 bin dolarlık bir ücrete yol açtığını ifade ediyor. Geliştiriciler, BigQuery’de sert limitlerin olmamasının en büyük sorun olduğunu vurguluyor. Flat Money kurucu ortağı Ermin Nurovic, “Recursive döngüye giren bir fonksiyon binlerce dolara mal olabilir, ama Google sizi durdurmaz.” şeklinde bir açıklama yapıyor.

HİZMETİN YÜKSEK MALİYETİ

Solana, 2023 yılında Google Cloud’un BigQuery entegrasyonuna katıldığı bir projede geliştiricilere Blockchain üzerindeki büyük veri setlerine erişim imkanı sunuyor. Böylece balina hareketlerini veya NFT satışlarını analiz etme olanağı sağlanıyor. Ancak mevcut fiyatlandırma sistemi, özellikle yapay zekâ ve veri analizi yapmayı düşünen ekipler için ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Sektör uzmanları, BigQuery’nin yüksek maliyet riskinin Blockchain ekosisteminde inovasyonu yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.