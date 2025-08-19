Solana Memecoin Pazarında Çalkantılı Dönem

SOLANA BLOCKCHAIN’DEKİ MEMECOIN PAZARINDAKİ DEĞİŞİM

Temmuz ayından bu yana Solana Blockchain ağı üzerindeki memecoin launchpad pazarı çalkantılı bir dönem geçiriyor. Pump.fun ile LetsBonk arasındaki rekabetin pazarın dinamiklerini değiştirdiği gözlemleniyor. Bu süreçte, onaylanmış token sayısı önemli bir hareket göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kripto para analizcisi @WazzCrypto, X platformunda yaptığı açıklamada, pazardaki değişimin temel nedenini açıkladı. Analist, en büyük 10 memecoin yaratıcısının çoğunun yapay zeka destekli araçlar kullandığını ifade etti ve bu dağıtıcıların LetsBonk’tan Pump.fun’a toplu bir geçiş yaptığını vurguladı.

COINBASE’DEN GÖZLEMLER

Coinbase’in direktörü Conor Grogan, geçtiğimiz ay benzer gözlemler yaptı. Grogan, Pump.fun ve LetsBonk’a yapılan token lansmanlarının büyük çoğunluğunun botlar tarafından yönetildiğini belirtti. En aktif hesapların ortalama olarak her üç dakikada bir yeni token lansmanı gerçekleştirdiğini açıkladı. Pump.fun’ın pazar üzerindeki üstünlüğü, token geri alım stratejisinin önemli bir yeri olduğu değerlendiriliyor. Platform, geçen ay kendi PUMP tokenını geri almak için kapsamlı bir program başlattı. Bu çabalar, platform gelirlerinin protokol token sahipleriyle paylaşılması planlarının duyurulmasından sonra gündeme geldi.

PUMP.FUN’IN BAŞARISI

Pump.fun, bu ay token geri alım çabalarını daha da hızlandırdı. Platform, temmuz ayında 600 milyon dolar toplayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. PUMP tokenlarının halka arzı sadece 12 dakikada tükendi. Bu durum, memecoin pazarındaki hareketliliği artıran etkenler arasında yer alıyor. Pazarın gidişatı, yatırımcıların yaklaşımını da değiştiriyor ve rekabetin ne kadar sertleştiğini gösteriyor.