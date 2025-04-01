Solana’nın Fiyat Hareketleri ve Gelecek Beklentileri

GÜVEN VE HEYECAN HAKİM

Genel olarak, Solana topluluğunda güven ve heyecan bulunuyor. Yatırımcılar, platformun gelişimini ve kripto ekosistemine olan etkisini merakla bekliyor. Belirsizlikler sürse de Solana’nın yenilikçi yaklaşımı ve güçlü altyapısı, gelecekteki fiyat hareketleri ve piyasa hakimiyeti konusunda umut veriyor. Peki, SOL 2025 ve sonrasında ne kadar yükselebilir?

GÜÇLÜ SATIŞ BASKISI

28 Mart itibarıyla Solana, son zamanlarda güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı ve 220 dolar seviyesinden 140 dolar seviyesine kadar düştü. Boğalar fiyatı 250 dolara taşımayı başarsa da bu seviyede yeterli destek bulunmadığı için fiyat keskin bir geri çekilmeyle 140 dolara geriledi. Günlük grafikte Solana, 250 dolar seviyesine kadar güçlü bir yükseliş sergilemişti. Ancak alıcılar bu bölgeyi koruyamazken, yaşanan satış dalgası fiyatı 130 dolara kadar çekti. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 43.69 seviyesinde bulunuyor ve bu, günlük grafiklerde aşağı yönlü hareket alanının sınırlı olduğunu gösteriyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ise aşağı yönlü bir kesişim yaparak düşüş trendinin güçlü olduğunu işaret ediyor.

TEKNİK GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan, MACD histogramı düşüş baskısının azaldığını ve 130 dolar seviyesinde alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. 4 saatlik grafik, Solana’nın 130 dolar seviyesinde tutunamayıp 125 dolara kadar gerilediğini ortaya koyuyor. Ancak işlem hacmindeki azalma, satış dalgasının sona erdiğine ve fiyatın 120 dolar üzerinde dengelendiğine işaret ediyor. Teknik göstergelere göre MACD -1.47 seviyesinde bulunuyor ve son mum çubuklarıyla birlikte yükseliş sinyalleri vermeye başladı. Bu durum, alıcıların devreye girdiğini işaret ediyor. RSI ise 34.12 seviyesinde bulunarak, Solana’nın kısa vadede daha fazla düşüş alanı olmadığını gösteriyor.

OLUMLU GÖSTERGELER VE GELECEK POTANSİYELİ

Günlük ve 4 saatlik grafiklerde, Solana’nın 300 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadığı görülüyor. 4 saatlik grafiklerde MACD göstergesi düşüş sinyali vermeye devam ediyor ve RSI göstergesi kritik bölgelere geriledi. Bu durum, aşağı yönlü hareketin sürebileceğini gösteriyor. Ancak boğalar, 120 dolar seviyesini korumayı başarırsa, hafta sonuna kadar 140 dolara doğru bir toparlanma görülebilir. Solana, ölçeklenebilirlik ve hız konusundaki yüksek performansıyla tanınan bir blokzincir platformu. Toplam Kilitli Değer (TVL) açısından önemli bir büyüklüğe sahip olan ağ, kritik gelişim aşamalarını başarıyla tamamlamaya devam ediyor. Zorlu bir ay geçirmesine rağmen fiyat tahminleri, Solana’nın uzun vadeli büyüme potansiyelini koruduğunu gösteriyor.