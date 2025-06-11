Solandge Yatı Fethiye’ye Geldi

SUUDİ ARABİSTANLI PRENSİN MEGA YATI FETHİYE İSKELESİ’NE DEMİR ATTI

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin Euro olan ultra lüks yat ‘Solandge’, Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz’e ait olarak Fethiye İskelesi’ne geldi. Bu mega yat, masaj odası ve özel VIP süitler gibi tüm konforları sunarak dikkat çekiyor. Yat, Fethiye İskelesi’nde 140 ton akaryakıt ikmali için karadan 6 tırla İzmir Aliağa’dan enerji sağlandı.

YATIN ÖZELLİKLERİ VE İMKANLARI

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne bağlı Fethiye İskelesi’nde bulunan Solandge, 85 metre uzunluğu ile göz dolduruyor. Haftalık kira bedeli ile gözleri üzerine çeken yat, sunduğu imkanlarla da öne çıkıyor. Yat içerisinde geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, tam donanımlı bir spa merkezi ve 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar mevcut. Tüm bu konforların yanı sıra 29 mürettebat, gün boyunca yatın temizlik işlemlerini yapıyor.

GÖCEK KOYLARINA HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

Fethiye İskelesi’ndeki mega yatın içerisine Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz’in bulunup bulunmadığı hakkında bir bilgiye ulaşılamazken, yatın akaryakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket etmesi bekleniyor.