Solaryum Cilt Kanseri Riskini Artırıyor

DERİ KANSERİ RİSKİ ARTMAKTADIR

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, solaryumun deri kanseri riskini artırdığını belirtiyor. “Özellikle açık tenli, dövmesi olan ve 18 yaş altı bireylerin solaryumdan kesinlikle uzak durması gerekiyor” diyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Balevi, solaryumun beraberinde getirdiği birçok deri hastalığı ile birlikte, özellikle açık tenli ve dövmesi bulunan bireylerde ciddi tehlikelere yol açabileceğini ifade ediyor.

UV IŞIKLARININ ETKİLERİ

Prof. Dr. Balevi, 2009 yılında Uluslararası Avrupa Kanser Araştırma Merkezi tarafından solaryumun kanserojen unsurlar arasında yer aldığını hatırlatıyor. “Solaryumu yaptırmayı en azından dermatolog olarak tavsiye etmek mümkün değil. Bu aklımızın bir kenarında kalması lazım. Solaryumda ultraviyole A (UVA) ışığı yüzde 95, ultraviyole B (UVB) ışığı ise yüzde 5 oranında bulunur. UVA ışığı ciltte kolajen yapısını bozar, UVB ışığı ise deri kanseri ile ilişkilidir. Bronzlaşmak için kullanılan bu ışıklar, kısa vadede cildi bronzlaştırsa da uzun vadede ciltte önemli hasarlara yol açabilir” diyor.

BİR SEANS RİSKİ ARTTIRIYOR

Cilt kanseri riskinin önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Balevi, “Yapılan yeni araştırmalarda, tek bir solaryum seansının bile malin melanom riskini yüzde 75 oranında artırdığı gösterildi. Eğer kişide fark edilmeyen bir cilt kanseri başlangıcı varsa, solaryuma girmek bu süreci hızlandırabilir. Dolayısıyla geçici bronzlaşma için ciddi bir riski göze almak anlamına geliyor” ifadelerini kullanıyor.

SAĞLIKLI YÖNTEMLER ÖNEMLİDİR

Prof. Dr. Balevi, özellikle açık tenli bireylerin, 18 yaşından küçüklerin, dövmesi olanların ve ciltlerinde ben bulunan kişilerin solaryumdan uzak durması gerektiğinin altını çiziyor. Sağlıklı bir cilt için doğal yöntemlerin tercih edilmesinin gerekli olduğunu söyleyerek, “Solaryum yerine, kontrollü ve koruyucu güneşlenme yöntemlerini kullanmak daha sağlıklıdır. Cilt sağlığını korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için bu tür yapay bronzlaştırma yöntemlerinden kaçınmak önemlidir” diyor.

BRONZLAŞMA TEHLİKESİ

Deri kanseri riski taşıyan bireylerde genetik ve çevresel faktörlerin birleştiğinde kanser riskinin daha çok arttığını vurgulayan Prof. Dr. Balevi, “Genetik olarak deri kanserine yatkın bireylerde, solaryuma girme sayısından bağımsız olarak deri kanseri riski artmaktadır. Fototerapi ünitelerinde kontrollü UV ışığı uygulamaları yapılabilir ancak bunlar doktor gözetiminde ve gerekli endikasyonlar doğrultusunda uygulanmalıdır” diye belirtiyor.