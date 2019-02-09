Fenerli Soldado özür diledi

Fenerbahçe’de forma giyen oyuncu Soldado, Kayserispor’a karşı kaybettikleri maçın ardından taraftardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın 45 2. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Roberto Soldado, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. İspanyol oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

“Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim.”

TRT