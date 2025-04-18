Solhan’da Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

BİNGÖL’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, ruhsatsız bir silah ele geçiriliyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüpheli bir araç üzerinde arama yapıyor.

EŞYALAR TESPİT EDİLDİ

Arama neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek bulunuyor. Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıyor.