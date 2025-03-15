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Solhan’da Takla Atan Araç: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı ve bu kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Çavuşlar köyü mevkiinde gerçekleşti. Plakası bilinmeyen aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan iki kişi oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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