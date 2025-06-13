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Solhan’da Tiyatro Oyunları Sahnelendi

SAHNELENEN TİYATRO OYUNU

Bingöl’ün Solhan ilçesinde lise ve üniversite adayları için özel bir tiyatro oyunu sahnelendi. Şehr-i Bingöl Tiyatrosu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Solhan Belediyesi Kültür Merkezi’nde Türkçe ve Zazaca olarak sergilenen bu oyun, sınav günleri yaklaşan öğrencilere keyifli anlar sundu.

ETKİNLİKLERİN AMACI

Etkinlik sonrası bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, her yıl sınav döneminden önce öğrencilere yönelik farklı etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Bu yıl da lise ve üniversite sınavlarına katılacak öğrencilere moral vermek amacıyla tiyatro oyununun gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı diledi.

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