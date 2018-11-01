Soliste ilk müdahaleyi o yaptı

Isparta Genç İşadamları Derneği’nin gecesinde sahne alan Isparta Musiki Derneği’nin solisti Nuri Ağırbaş, konserde fenalaştı.

Ağırbaş’a ilk müdahaleyi geceye katılan merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ağırbaş, hastanede ameliyata alındı.

IGİAD tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde dün akşam yapılan törene, merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi kızı ve özel doktorluğunu da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan, Hamdi Üçpınarlar ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Gecede Isparta Musiki Derneği konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Orkestranın arkasındaki basamakta ayakta duran Nuri Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş’a ilk tıbbi müdahaleyi Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan Nuri Ağırbaş’ın nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kadar gitti.

Hastaya müdahale ettiği sırada nabız alamadığını belirten Aylin Cesur, “Hastanın dilinin boğazına kaçma ve boğulma ihtimaline karşı dilini çekerek nefes yolunu açtık. Eşimle beraber kalp masajı yaparak hastadan nabız almayı başardık. Sonrasında sağlık ekiplerine teslim ettik. O anda orada bulunmamız ve anında müdahale edilmesi belki de üzücü bir neticeyi önledi. Değerli solistimize acil şifalar diliyorum” dedi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan solistin düşme sebebi henüz belirlenemezken, başını yere çarpması sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ameliyata alınan Nuri Ağırbaş’ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

HÜRRİYET