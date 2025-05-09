Solmaz, TKDF ile Şiddetsiz Türkiye İçin

TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’yla (TKDF) ortaklık kurarak “Şiddetsiz Bir Türkiye” hedefini benimseyen Solmaz, yaptığı açıklamaya göre entegre lojistik çözümler sunarak ev içi şiddetle mücadelede kurumsal sorumluluğunu güçlendiriyor. TKDF Başkanı Canan Güllü, Solmaz Playground Eğitim Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Solmaz çalışanlarıyla bir araya geldi. Yapılan söyleşide paylaşılan deneyimler, şiddetin yalnızca bireysel bir mesele değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı ve iş dünyasının bu çözümde ne denli etkili olması gerektiği ortaya kondu.

Etkinlik süresince çalışanlardan gelen soruları yanıtlayan Güllü, şiddete tanık olunduğunda ya da şüphe duyulduğunda atılması gereken adımları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde süreçlerin nasıl yürütüleceği ile ilgili önemli bilgiler de sundu. Güllü, şirketlerle yapılan işbirlikleri hakkında “Şu ana kadar 60’a yakın şirketle işbirliği yaptık. Bizim şiddetsiz bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayal, özel sektörün taşın altına elini koymasıyla yaygınlaşıyor ve ivme kazanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Şirketin, 2024 yılı itibarıyla TKDF ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde ev içi şiddetle mücadele politikası kapsamında, şiddete maruz kalan çalışanlara 7/24 psikolojik danışmanlık, hukuki destek, esnek çalışma imkanı, ücretli izin ve güvenlik önlemleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra, çalışanlar TKDF’nin acil yardım hattı ve diğer başvuru mekanizmalarına doğrudan ulaşabiliyor.

Etkinlikte konuşma yapan Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 2022 yılında “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı (BADV)” projesine katıldıklarını ve ağın aktif bir üyesi haline geldiklerini belirtti. Barlın, projede yer alan atölye çalışmalarını ekipleriyle takip ederek ev içi şiddete karşı politikalarını oluşturduklarını ifade etti. “Şiddet hattının anonim bir şekilde profesyonellerce yönetilmesi arzumuzu TKDF’nin sunduğu hizmetle gerçekleştirdik. Bugün de burada hem farkındalık yaratmak hem de TKDF’nin sektörel tecrübeleri ve kişisel verilerin gizliliğine gösterdikleri hassasiyet üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Solmaz olarak sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna önemli veriyor ve bu konudaki taahhütlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz, güvenli, adil ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.