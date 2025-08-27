Solomon Adaları’nda 13 Enkaz Belirlendi

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA AİT SAVAŞ GEMİSİ ENKAZLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde İkinci Dünya Savaşı’na ait tam 13 savaş gemisinin enkazı görüntülendi. Ocean Exploration Trust öncülüğünde E/V Nautilus araştırma gemisi ile gerçekleştirilen 22 günlük çalışmada bu önemli bulgular elde edildi. Görüntülenen savaş gemileri arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki öne çıktı. Bunun yanı sıra, USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlükte kaydedildi.

KEŞİF TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi, 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak, bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturuyor ve bununla birlikte çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirliyor. Iron Bottom Sound, Ağustos-Aralık 1942 tarihleri arasında beş büyük deniz savaşına ev sahipliği yaptı. Bu çatışmalar sırasında 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi; 20 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bölgedeki birçok batığın hala keşfedilemediği bildiriliyor.