Solotürk, Anıtkabir’de Uçuş Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK ANITKABİR SEMALARINDA UÇUŞ YAPTI

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu öncesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi, Ankara’da önemli bir prova uçuşu yaptı.

PROVA UÇUŞU VE GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında bugün saat 18.45’te prova uçuşunu gerçekleştirdi. 30 Ağustos’ta ise gösteri uçuşunu icra edecek. Bu gösteri uçuşu, ülke genelinde coşkuyla bekleniyor.