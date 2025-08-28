Haberler

Solotürk, Anıtkabir’de Uçuş Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK ANITKABİR SEMALARINDA UÇUŞ YAPTI

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu öncesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi, Ankara’da önemli bir prova uçuşu yaptı.

PROVA UÇUŞU VE GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında bugün saat 18.45’te prova uçuşunu gerçekleştirdi. 30 Ağustos’ta ise gösteri uçuşunu icra edecek. Bu gösteri uçuşu, ülke genelinde coşkuyla bekleniyor.

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut eşliğinde devam ediyor.
2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

