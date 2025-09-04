SOLOTÜRK, Anıtkabir’de Uçuş Görüntülerini Paylaştı

SOLOTÜRK’ÜN ANITKABİR UÇUŞU

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilen uçuşa dair kokpit görüntülerini paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da SOLOTÜRK F16 gösteri ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Anıtkabir’i ziyaret eden binlerce vatandaş, bu özel uçuşu ilgiyle izledi. SOLOTÜRK’ün sosyal medya hesabında “Atam izindeyiz” notuyla paylaşılan görüntülerde, Anıtkabir ve Ankara’nın bir bölümü kuş bakışı görüntülendi.