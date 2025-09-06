Haberler

Solotürk, Balıkesir’de Nefes Kestirdi

SOLOTÜRK’ÜN ETKİLEYİCİ GÖSTERİSİ

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, SOLOTÜRK Balıkesir semalarında görsel bir şölen sundu. Bu özel etkinlik, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Balıkesir Merkez Havalimanı’nda gerçekleştirilen gösteri uçuşuyla taçlandırıldı.

GÖSTERİ UÇUŞU VE NEFES KESEN MANEVRALAR

Saat 18.00 sıralarında piste kalkış yapan SOLOTÜRK, Binbaşı Erhan Aydemir’in zorlu ve eşsiz manevralarıyla izleyenleri büyüledi. Özel modifiye edilmiş F-16 uçağıyla dünyada sadece SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği hareketler sergilendi. Balıkesirli izleyiciler, gösteri boyunca adeta nefeslerini tuttu.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

