Solotürk, Balıkesir’de Nefes Kestirdi

SOLOTÜRK’ÜN ETKİLEYİCİ GÖSTERİSİ
Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, SOLOTÜRK Balıkesir semalarında görsel bir şölen sundu. Bu özel etkinlik, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Balıkesir Merkez Havalimanı’nda gerçekleştirilen gösteri uçuşuyla taçlandırıldı.
GÖSTERİ UÇUŞU VE NEFES KESEN MANEVRALAR
Saat 18.00 sıralarında piste kalkış yapan SOLOTÜRK, Binbaşı Erhan Aydemir’in zorlu ve eşsiz manevralarıyla izleyenleri büyüledi. Özel modifiye edilmiş F-16 uçağıyla dünyada sadece SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği hareketler sergilendi. Balıkesirli izleyiciler, gösteri boyunca adeta nefeslerini tuttu.