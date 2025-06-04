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SOLOTÜRK, İstanbul’da Rüya Gibi Gösteri

SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

SOLOTÜRK’ün İstanbul üzerinde yaptığı gösteri, kokpit kamerasına yansıdı. Gösteri ekibinin sunmuş olduğu performans, izleyenleri adeta büyüledi. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanı’nda etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

PİLOTUN MANEVRALARI

Savaş pilotu SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, gerçekleştirdiği etkileyici manevralarla izleyicilerin nefesini kesti. Uçağın kokpitinden çekilen görüntüler ise izleyenleri büyüledi. Bu tür gösteriler, havacılık tutkunları ve vatandaşlar için unutulmaz anlar sunuyor.

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