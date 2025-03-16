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Solotürk İzmit’te Keşif Uçuşu Yaptı

UÇUŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kocaeli’de gerçekleştirilecek “Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” etkinlikleri öncesinde, SOLOTÜRK ekibi keşif uçuşu yaptı. Uçuş, İzmit semalarında büyük ilgiyle karşılandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekip, etkinlik alanında ve çevresinde hazırlıklarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

İzmit Körfezi üzerinde gerçekleşen bu önemli uçuş, dron ile görüntülendi. Gökyüzündeki süzülüşü merakla izleyen vatandaşlar, Sekapark’ta toplanarak bu anlara tanıklık etti. SOLOTÜRK ekibinin, 18 Mart’ta yapacağı özel gösteri ile Çanakkale Zaferi’nin anlamını Kocaeli semalarına taşıyacağı belirtiliyor.

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