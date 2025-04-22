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Solotürk Ziyaretiyle Anma Etkinliği Yapıldı

SOLUTÜRK ZİYARETİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i ziyaret etti. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale’de bulunan SOLOTÜRK ekibi, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Hava Pilot Üsteğmen Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı ile birlikte Kaşdemir’i ziyaret etti.

HEDİYELER DE PAYLAŞILDI

Ziyaretin sonunda Kaşdemir, anı olarak SOLOTÜRK ekibine Çanakkale Şehitler Abidesi’nin minyatürünü hediye etti. SOLOTÜRK ekibi de, Kilitbahir’deki “Dur Yolcu” yazısının üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK pilotunun yer aldığı imzalı fotoğrafı hediye etti. Bu karşılıklı hediyeleşme, ziyaretin anlamını pekiştirdi.

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