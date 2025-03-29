Solskjaer: “Beşiktaş Rakibi Daha Çok Domine Etmeli”

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında oyuncularının sergiledikleri üst düzey performansın ardından hak ettikleri bir galibiyeti elde ettiklerini belirtti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın sonrasında basın toplantısında konuşan Solskjaer, futbol açısından keyifli bir maç olduğunu ifade etti. “İlk 30 dakika çok iyiydik. Ama rakip 10 kişi kalınca geri düştük. Çünkü rakip 10 ya da 9 kişi kanda onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans sergiledi. Hepsi çok çalıştılar. Ligin üst sırasındaki takımlara karşı kazanmak zordur.”

MAÇ TACTİĞİ VE PERFORMANS

Norveçli teknik adam, bu müsabakada farklı bir formasyonla yola çıktıklarını belirtti. “Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson, Alex ve Rafa ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Milot vardı. Bu 4 oyuncumuz sürekli pozisyon değiştirerek oynadılar. Gold Muçi ortaya geçti, Rafa kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz.” sözüne yer veren Solskjaer, her maçta yüksek performans göstermeleri için futbolcularını geliştirmeye çalıştığını da ekledi. “Ama gol atmada sıkıntı yaşıyoruz. Bazı maçlarda gol atamıyoruz. Bu yüzden ligde iyi yerde değiliz.”

CİRO IMMOBILE’İN ÖNEMİ

Solskjaer, Ciro Immobile’nin takım için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Harika bir oyuncu. Bu maçtan önce kendisiyle konuştum, taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı anlattım. O da olgunlukla karşıladı. Sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak.” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’IN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ

52 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’ın rakiplerini daha fazla domine eden bir takım kimliğine bürünmesi gerektiğini ifade etti. “Futbol karmaşık bir oyun. Biz kendimizi geliştirmeliyiz. Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Buraya geleli 2.5 ay oldu, bazı şeyler zaman alacak. Önümüzdeki sezonun da planlamasını yapacağız. Hedefimiz kupa ve ligi ilk 4’te bitirmek. O yüzden parti yok, çalışmaya devam edeceğiz.”

GALATASARAY’A KARŞI YENİLGİ

Galatasaray’a karşı aldıkları galibiyeti değerlendirirken, “Namağlup şampiyon olan tek takım olma özelliğini sürdürmek istedik. Motive edici bir durumdu. Ama benim için daha önemlisi takımın performansıydı.” dedi.

HAKEMLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Solskjaer, Türkiye’de hakem olmanın zorluklarını da dile getirerek, “Hakemler bence çok büyük baskı altında. Doğru kararlar verdiği sürece nereli olduğu benim için fark etmiyor. Bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’A YÖNELİK GÖRÜŞLER

Son olarak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a karşı galibiyetinin ardından, “Okan Buruk iyi bir hoca. Kendisi iyi de bir insan. Maçtan sonra da sohbet ettik.” dedi.