Solskjaer Beşiktaş’ta Tarihi Rekora Yaklaşıyor

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Serdal Adalı’nın Beşiktaş başkanlığına gelmesinin ardından kulübün başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, uzun bir kabus sürecinden geçen siyah-beyazlıları yeniden yaratma çabası içine girdi. Norveçli teknik adam, Beşiktaş tarihinin 65 yıldır kırılamayan bir rekorunu da kırmanın eşiğine gelmiş durumda.

MAÇ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Solskjaer, Beşiktaş teknik direktörü olarak çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki son 4 maçını da kazanarak, siyah-beyazlı takımı 3.’lük yarışında en güçlü aday haline getirdi. Norveçli eğitmen, bu süreçte 2.44 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş’ta en son 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik, maç başına 2.47 puan ortalamasıyla dikkat çekmişti. 52 yaşındaki Solskjaer, bu tarihten sonra Beşiktaş’ın başına geçen tüm teknik direktörlerden daha iyi bir puan ortalaması elde etmeyi başardı. Eğer bu performansı devam ettirirse, kulüp tarihinde yeni bir rekora imza atmış olacak.