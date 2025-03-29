Solskjaer, Buruk’a Karşı İkinci Galibiyetini Aldı

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ KAZANDI

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşısında ikinci galibiyetini kazanmış durumda. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray’ı 2-1’lik bir skorla yenerek önemli bir başarı elde etti. Bu zaferle siyah-beyazlıların teknik direktörü Solskjaer, Buruk’a karşı olan maçlarında ikinci galibiyetini almış oldu.

ÖNCEKİ MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Solskjaer ve Buruk daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmalarda Buruk, Başakşehir’in teknik direktörlüğünü yaparken, Solskjaer de Manchester United’ın başındaydı. İki takım, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta mücadele etmiş ve her biri birer galibiyet almıştı. Bu geçmiş karşılaşmalar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rekabetini ve önemini artıran bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.