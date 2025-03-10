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Solskjaer’den Kayserispor Sonrası Tek Değişiklik

DEĞİŞİKLİKLERLE DOLU MAÇ

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada Kayserispor müsabakasındaki ilk 11’den yalnızca bir değişiklik yaparak sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında, siyah-beyazlı ekip kendi evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Norveçli çalıştırıcı, Kayserispor’a karşı aldıkları 2-0’lık galibiyetin 11’ine göre tek hamle yaparak, Jonas Svensson’un yerine Tayyip Talha Sanuç’a forma verdi.

BJK’NIN KADROSU

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında şu futbolcularla sahaya çıktı: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile.

106 GÜN SONRA KADRODA

Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçında 106 gün aradan sonra kadroya dahil oldu. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynanan maça çıkan Paulista, tendon yırtığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Karşılaşmanın takım kadroları, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen tarafından duyuruldu. 23 yaşındaki futbolcu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle yaptığı anonsla taraftarların alkışlarını topladı.

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