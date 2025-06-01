Solskjaer: “Diğer Maçlar İstediğimiz Gibi Değil.”

MAÇIN SONUCU İYİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Solskjaer, “Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK’yı 4-0’lık net bir skorla yenerek sezonu galibiyetle kapadı.

İYİ PERFORMANS ÖNE ÇIKTI

Basın toplantısında oyuncularının performansına da değinen Solskjaer, “Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın gösterdiği performanstan mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık” şeklinde konuştu. Sonuçlara bakıldığında diğer maçların istenen şekilde gelişmediğini vurguladı.