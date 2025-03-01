Solskjaer: “Galibiyet ve Mücadele Ruhundan Memnunum”

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS’a konuşan Ole Gunnar Solskjaer, “3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün. Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder.”