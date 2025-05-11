Solskjaer: “Gelecek Sezon İçin Heyecanlıyım”

HEYECANLI GELECEK SEZON PLANLARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor ile oynanan maçın ardından “Önümüzdeki sezon için gerçekten heyecanlıyım” dedi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Solskjaer, takımının performansını değerlendirdi. “Garip bir maç oldu” diyerek sözlerine başlayan teknik adam, sakatlıkların oyunu olumsuz etkilediğini belirtti. “Oyun ritmini ilk başta çok yakalayamadık. Fakat oyuncularımın savaşma arzusu oldukça iyiydi. İlk yarının sonunda kalemizde gördüğümüz gol can sıkıcı oldu. İkinci yarıya 2-1 geride başlamak gerilmemize neden oldu. Ciro Immobile’nin golüyle skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik” şeklinde konuştu.

TRANSFER VE KADRO YAPILANDIRMA

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkan seçilmesinin ardından transferle ilgili soruları yanıtlayan Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum. Şaka bir yana, bize çok sayıda seçenek var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak ceza sahasına daha çok top götürebilirsek o, daha fazla gol atabilecektir. O gerçekten iyi bir insan ve aynı zamanda lider” yanıtını verdi. Gelecek sezon için kadro yapısını gözden geçireceklerini vurgulayan Norveçli başkan, “Önümüzdeki yıl için takımın durumunu düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler olacak. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor ve gelecek oyunculara camiayı iyi anlatmamız lazım. Başkanımız ve yönetimdeki diğer kişilerle birlikte iyi işler için çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon için gerçekten heyecanlıyım, ama şu an için 3 maçımız var ve tek önceliğimiz bu maçları kazanmak” dedi.

NECİP UYSAL’IN ÖNEMİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı desteklediğini söyleyen Solskjaer, “Manchester United’da 18 yıl geçirdim; orası benim ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne, Beşiktaş’ın efsanelerinden biri. Takımı düşünmek, sürekli savaşmak gibi eski tip değerleri saygı gösteren bir insanım. Bugün de bunu dile getirebiliriz. Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun bir aradan sonra sahalara döndü ve taraftarın onu nasıl sahiplenip desteklediğini görmek harika. Benim arzum, taraftarla birlikte bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan ve çalışan bir ekip istiyorum. Çalışmanın bir karşılığı yok; her gün antrenman yaparak daha iyiye gitmeliyiz. Her gün bunu iyileştiriyoruz ve gelecekte daha da iyi olacağız” dedi.