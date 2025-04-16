“Solskjaer’in Göztepe Planı Üzerine!”

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de son 5 maçında 3 mağlubiyet aldıktan sonra Göztepe’nin deplasmanında çıkış arıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 19 Nisan 2025’te gerçekleşecek karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor ve hücum hattında önemli değişimlere gitmeyi planlıyor.

SOLSKJAER’İN YENİ STRATEJİSİ

Milliyet gazetesinin aktardığına göre, Solskjaer, kalan 7 lig maçında genç yetenekler Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy’a daha fazla şans tanıyacak. 17 yaşındaki Hekimoğlu, performansıyla Norveçli teknik adamı memnun ediyor ve gol atamasa da enerjisi ve mücadelesiyle ilk 11’deki yerini koruyacağı ifade ediliyor. Semih Kılıçsoy ise sakatlanan Ernest Muçi’nin pozisyonunu alacak. 19 yaşındaki forvet, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maçlık ceza alarak Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı. Eğer Kılıçsoy, Göztepe maçında ilk 11’de sahaya çıkarsa, 26 Ocak 2025’teki Antalyaspor maçından sonra (yaklaşık 2.5 ay) ilk kez bir lig maçına ilk 11’de başlayacak.