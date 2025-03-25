Solskjaer’in İlk Derbisi: Beşiktaş Galatasaray’a Karşı

BEŞİKTAŞ’IN GALATASARAY MAÇI HEDEFİ

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, Beşiktaş 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde şampiyonluk için geride kalan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak amacıyla Türkiye Kupası şampiyonluğunu hedefliyor. Bunun yanı sıra, ilk dörtteki yerini güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Kartal, Galatasaray maçına galibiyet hedefiyle çıkacak.

OLUR GÜN SOLSKJAER’İN DERBİ HEYECANI

Ole Gunnar Solskjaer, bu önemli mücadele ile birlikte ilk derbi deneyimini yaşayacak. Beşiktaş ile ligdeki ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son iki karşılaşmasını ise kaybetti. Süper Lig’deki ilk büyük maç tecrübesini iç sahada Trabzonspor’a karşı yaşamıştı ve o karşılaşma 2-1’lik skorla lehine sonuçlanmıştı. 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile oynanacak olan derbiden galip ayrılmayı hedefliyor.