Soylu’dan Marmaris yangını açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla Marmaris’te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele ikinci gününde… Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili ”Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var” dedi. Bakan Kirişci ise, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran’da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

NTV DRONE KAMERASIYLA YANGIN BÖLGESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Depreme ilişkin son açıklama AFAD’dan geldi. Açıklamada söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi.

Marmaris’te önlem amacıyla toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı.

12 UÇAK VE 45 HELİKOPTER DEVREDE

Yangının akşama doğru kontrol altına alanabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

”Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda.

”YANGINDAN YAKLAŞIK 3 BİN HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ”

Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000’in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada. Yaklaşık 3 bin hektar alan yangından etkilenmiş durumda.”

Bakan Kirişci, ”Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91’ler düzeyine çıktı. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var” dedi.

”Bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz” diyen Kirişci, yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra da yanan alanlar için ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını söyledi.

”GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER BUGÜN-YARIN UÇUŞLARA BAŞLAYACAK”

İçişleri Bakanı Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin de devrede olduğunu söyledi.

Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan Bakan Soylu, ”Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak” dedi.