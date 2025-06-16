Haberler

Soma Bayat’ta Yangın Çıktı. 112 Bildirim Yapıldı. Yangınlar Kontrol Altına Alındı. Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

SOMA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Soma ilçesi Bayat Mahallesi çevresinde, dün saat 14.30 civarında bir yangın ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarlar neticesinde, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

TURGUTALP MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YANGIN

Yangına müdahale sürerken, dünkü gün Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarında saat 16.30 civarında başka bir yangın meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanı fark eden bazı kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer bölgeye gönderildi. Yangına ilk müdahale 4 dakika içerisinde gerçekleşti. Her iki yangın noktasındaki alevler, havadan ve karadan müdahale ile 18.30’da kontrol altına alındı. Yangınlarda ilk tespitlere göre toplam 2 hektar alan zarar gördü. Yangınların nedenine dair inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yönde Giden Araç Kamerada

Bursa'da bir sürücünün İstanbul-İzmir Otobanı'na ters yönden girmesi trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin hızlı manevralarıyla olası bir kaza önlendi. O anlar kaydedildi.
Haberler

Isparta’da Güvenlik Denetimleri Gerçekleşti

Isparta'da yapılan denetimlerde 42 bin 859 kişi sorgulandı, 26'sı aranan şahıslar arasında yakalandı ve 2 bin 60 sürücüye para cezası kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.