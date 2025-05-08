Soma’da 6 Tabança Ve 970 Gram Uyuşturucu

MANİSA’DA YASADIŞI SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın evinde gerçekleştirdiği aramada bir dizi yasadışı malzeme buldu. Yapılan operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatun Mahallesinde 35 yaşındaki F.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri aramada, ruhsatsız 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı buldu. F.K., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.