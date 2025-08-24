Soma’da Çatışmada 2 Polis Yaralandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’nın Soma ilçesinde “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma” suçlarıyla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonda çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda 2 polis memuru hafif yaralanırken, 5 şüpheli tutuklandı. Manisa’nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde B.B. (29) ve M.S. (21) isimli şahısların ilçede bulunduğunu tespit etti ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile beraber operasyon düzenledi.

ÇATIŞMA VE GÖZALTILAR

Polisin belirlediği adrese yapılan baskında B.B. ve M.S. dışında Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) isimli şahıslar da yakalandı. Baskın sırasında şüphelilerle polis arasında çatışma meydana geldi. Çatışma sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı ancak şüpheliler etkisiz hale getirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği ve 3 gram esrar bulunuyor.

ŞÜPHELİLERİN PLANI VE YAKALAMA

Yakalanan şahısların, farklı illerde kişi ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. Ayrıca, şüphelilere yer temin eden firari U.E. (35) isimli kişi de İzmir’in Dikili ilçesinde yakalandı. U.E., KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınarak Soma’ya getirildi.

ADLİ SÜREÇ

Tamamlanan soruşturma sonrası, B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E. adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.