Soma’da İki Orman Yangını Kontrol Altında

İKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Soma ilçesinde, aynı gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen iki orman yangını, hızlı müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı. Ekiplere ait havadan ve karadan yapılan müdahalenin yanı sıra bölgelerde soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İLK YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Soma’nın Bayat Mahallesi’nde 14.33’te başlayan ilk orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.43’te ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa bir zaman içinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

İkinci yangın ise aynı gün saat 16.18’de Soma ilçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 16.22’de ilk müdahale yapıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi. Bu yangın da kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, her iki yangında da can kaybı yaşanmadığını ve çevreleşim alanlarının zarar görmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktarıyor.