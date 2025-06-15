Soma’da İkinci Orman Yangını Başladı

İKİNCİ ORMAN YANGINI MÜDAHALE EDİLİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde bugün çıkan ikinci orman yangınına ekipler hemen müdahale ediyor. Soğukdere Mahallesi mevkisinde saat 16.18’de alevlerin yükseldiği bildiriliyor. İlk müdahale ise 16.22’de gerçekleşiyor.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE GÜCÜ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediyor. Ekipler, yangını hızla kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yapıyor.

ENDİŞE DUYURAN OLAY

Öğle saatlerinde Soma’nın Bayat Mahallesi’nde çıkan yangının ardından, aynı gün ikinci bir orman yangınının yaşanması bölge halkında endişeye neden oluyor.