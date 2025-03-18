Soma’da İlk 3 Ayda Uyuşturucu Operasyonu Sonuçları Açıklandı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BAŞARILI SONUÇLAR

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği 2025 yılının ilk üç ayında uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerle ilgili yürütülen çalışmalara ve operasyonlara dair sonuçları paylaştı. Manisa’nın Soma ilçesindeki emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi, takdir topluyor.

YAPILAN OPERASYONLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Soma’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına dair yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “683 gram bonzai, 3 bin 900 adet sentetik hap, 70 gram metamfetamin, 45 adet ecstasy ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 239 bin 65 TL ele geçirilmiş ve Uyuşturucu Madde Ticaretinin yapıldığı tespit edilen 1 işyeri mühürlenmiştir.”

TUTUKLAMALAR VE GELECEK İÇİN YENİ HEDEFLER

Ayrıca, yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda 19 kişi Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan, 3 kişi ise Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan tutuklandı. Yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine de yer verildi.