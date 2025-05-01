Soma’da İşçiler Endişeli Bayram Geçiriyor

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NDA DERİN ENDİŞE

Soma’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, maden işçileri için sevinç yerine yoğun bir endişe ile karşılandı. Madenciler ve sendika temsilcileri, yetkililere seslenerek yerli kömüre destek talep etti. “Soma Termik Santrali’nin kapanması, Soma’nın geleceğini tehlikeye atıyor. Tüm yetkililerden sesleniyoruz: İthal kömüre hayır!” ifadesini kullandılar. Manisa’nın kömürle özdeşleşmiş ilçesi Soma, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na buruk bir ortamda girdi. Binlerce maden işçisi, işlerini kaybetme korkusuyla meydanlarda seslerini yükseltmeye çalıştı.

İŞSİZ KALMA KORKUSU

Maden işçisi Adem İriç, 1 Mayıs’ın coşkuyla kutlanması gereken bir gün olduğunu ifade ederek, “İşsiz kalma korkusuyla buruk bir bayram yaşıyoruz” dedi. İriç, “İthal kömür, Türk madenciliğinin yalnızca bugününü değil, geleceğini de tehlikeye atıyor. Milyar ton rezervimiz varken neden ithal kömüre bağlı olalım? Bu, emeğimize ve geleceğimize ihanettir” şeklinde tepkisini dile getiriyor.

ENDİŞELER YÜKSELİYOR

Ahmet Kurnaz da meslektaşlarının 1 Mayıs’ını kutladığı sırada, Soma’daki endişeli havayı vurguladı. Santralin kapanma tehlikesi ve artan ithalat nedeniyle madencilerin işsizlik riskinin yükseldiğini belirtti. Kurnaz, “Yerli ve milli kömürümüzü çıkartmak, ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Bu yanlıştan dönülmeli” ifadelerini kullandı.

İTHAL KÖMÜRÜ ELEŞTİRİYORLAR

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Aydoğdu, Somalı madencilerin buruk bir bayram geçirdiğini belirtirken, ithal kömürün ülke ekonomisine zarar verdiğini savundu. Aydoğdu, “Binlerce madencinin emeği riske atılıyor. Soma Termik Santrali’nin kapanması Soma’nın geleceğini tehlikeye atıyor. Tüm yetkililerden sesleniyoruz: İthal kömüre hayır!” diyerek yetkililere seslendi.

KARA BULUTLAR SOMA’NIN ÜZERİNDE

Maden işçisi Ferdi Koç, 1 Mayıs’ta Soma’nın üzerinde kara bulutların dolaştığını ve işçilerin tedirgin bekleyişinin sürdüğünü belirtti. Koç, maden ocaklarındaki sessizliğe ve üretilen kömüre alıcı bulunmamasına dikkat çekerek, “İthal kömür yerli üretimi zor durumda bırakıyor. Binlerce madencinin geleceği belirsizliğini koruyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca, termik santralin kapanmasıyla Soma’nın sıcak su ihtiyacının nasıl karşılanacağını sorguladı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPILIYOR

Maden işçisi Emin Kara, ithal kömür ve petrokok ithalatının yerli kömürü satılamaz hale getirdiğini ifade etti. Hükümete seslenen Kara, “Soma Termik Santrali’nin kapanması için binlerce maden işçisinin geleceğini karartacak mısınız?” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Türkiye Maden İşleri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, madencilerin sorunlarını dile getirirken, Torku Termik Santrali’nin kapanma tehlikesi ile ilgili endişelerini paylaştı. Uzun, “Santralin bir an önce açılması için hükümetten yardım bekliyoruz” dedi ve ithal kömüre ek vergiler getirilerek yerli kömürün desteklenmesini çağrısında bulundu.

KAPANMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Maden işçisi Sabır Özdemir, Soma’daki madenlerin özelleştirilmesine karşı çıktıklarını vurguladı. Özdemir, “Çocuklarımızın ve geleceğimizin güvenli olması için madenlerimizin kapanmasını istemiyoruz. Soma’nın geçim kaynağı madenlerdir; kapanınca sadece işçiler değil, esnaflar da zarar görecektir” dedi.

EMEĞİN KARŞILIĞINI İSTİYORLAR

Yeni Anadolu Madencilik’ten Mehmet Ersoy, Soma havzasının madencilikle geçinen bir bölge olduğunu belirtti. Çıkarılan kömürlerin ithal kömür nedeniyle satılamadığını ve stok alanlarında yandığını aktararak, “İthal kömüre hayır diyoruz. Çıkardığımız kömürün emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için 1 Mayıs’ta meydanlardayız” diye konuştu.

SOSYAL HAKLARIN SAVUNUSU

Soma Sosyal Haklar Soma Temsilciliği ise İzmir’de 1 Mayıs’ı kutlayarak tutuklu bulunan Can Atalay başta olmak üzere siyasi tutsaklar için orada olduklarını açıkladı. Yaşam hakkını savunduklarını ifade eden temsilcilik, Soma’daki maden işçilerinin 1 Mayıs’taki bu endişeli bekleyişinin, bölgenin geleceği üzerindeki belirsizliği gözler önüne serdi. İşçiler, yerli kömüre destek verilerek bu krizin aşılmasını ve geçim kaynaklarının korunmasını umut ediyor.